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Наукин Филипп Родионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Наукин Филипп Родионович
Фамилия
Наукин
Имя
Филипп
Отчество
Родионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Золотиловская волость, Демидово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 31.

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