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Ефротов Петр Маркович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ефротов Петр Маркович
Фамилия
Ефротов
Имя
Петр
Отчество
Маркович
Сословие
крестьяне
Адрес
Борисоглебская волость, Усиково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 22.

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