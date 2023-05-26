Стекольщиков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтекольщиков Иван Николаевич

Стекольщиков Иван Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стекольщиков Иван Николаевич
Фамилия
Стекольщиков
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Занятие
размер ценза
Адрес
Ковернинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 42.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close