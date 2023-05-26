Марышкин Евстафий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарышкин Евстафий Петрович

Марышкин Евстафий Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Марышкин Евстафий Петрович
Фамилия
Марышкин
Имя
Евстафий
Отчество
Петрович
Адрес
Боярская волость, Крюково
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 28.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close