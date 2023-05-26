Данилов Петр Яковлевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Данилов Петр Яковлевич
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Адрес
- Макарьев
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 11.
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