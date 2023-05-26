Виноградов Иван Трифонович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Виноградов Иван Трифонович
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трифонович
- Адрес
- Макарьев
- Ценз
- Войдите, чтобы увидеть больше информации
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №75. С. 6.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно