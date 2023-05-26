Земызгин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемызгин Дмитрий Иванович

Земызгин Дмитрий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Земызгин Дмитрий Иванович
Фамилия
Земызгин
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Адрес
Томская губерния, Томский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Томскому съезду городских избирателей, составленный Томским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №14. - С. 21

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.