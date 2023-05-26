Сулычев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулычев Иван Николаевич

Сулычев Иван Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сулычев Иван Николаевич
Фамилия
Сулычев
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Адрес
Томская губерния, Томский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Ново-Николаевскому съезду городских избирателей, составленный Ново-Николаевским Городским Общественным Управлением // Томские губернские ведомости. - 1907. - №6. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close