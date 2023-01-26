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Хрусталева (Воробьева) Валентина Ивановна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Хрусталева (Воробьева) Валентина Ивановна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
25.09.1937
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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