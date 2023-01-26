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Мордвинова (Ягунова) Ольга Григорьевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Мордвинова (Ягунова) Ольга Григорьевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
21.12.1935
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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