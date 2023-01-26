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Мордвинкин Виктор Филаретович (Финогенович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Мордвинкин Виктор Филаретович (Финогенович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1879
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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