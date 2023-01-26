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Коронен (Наделяева) Имба Васильевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Коронен (Наделяева) Имба Васильевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
21.04.1922
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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