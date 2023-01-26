Данилов Ив. Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Ив. Спиридонович

Данилов Ив. Спиридонович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Данилов Ив. Спиридонович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1910
Дата смерти
12.02.1942
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.