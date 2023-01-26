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Вилин Юрий Егорович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Вилин Юрий Егорович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1927
Дата смерти
?.04.1942
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
08.05.1921
05.04.1944
Березино Угличского р-на Ярославской обл..
24.06.1917
30.03.1979
1880
18.05.1937
дер.Потиралово Угличского у.Ярославской губ.
1892
1995
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