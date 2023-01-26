Вилин Юрий Егорович
Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
- Запись
- Вилин Юрий Егорович
- Источник
- Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
- Дата рождения
- 1927
- Дата смерти
- ?.04.1942
- География
- Ленинград
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
08.05.1921
05.04.1944
Березино Угличского р-на Ярославской обл..
24.06.1917
30.03.1979
1880
18.05.1937
дер.Потиралово Угличского у.Ярославской губ.
1892
1995