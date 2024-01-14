Вилина (Кармакова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
19.09.1916 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1917
Отец ребёнка: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич
Рождение ребёнка
08.05.1921
Отец ребёнка: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич
Березино Угличского р-на Ярославской обл..
Рождение ребёнка
28.01.1927
Сын: Вилин Юрий Егорович
Отец ребёнка: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич
Ленинград
Смерть
1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург