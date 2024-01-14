Вилина (Кармакова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилина (Кармакова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кармаков Пётр Тимофеевич

Мать: Кармакова Фелицата Андреевна

Бракосочетание
19.09.1916 ст.

Муж: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич

Рождение ребёнка
24.06.1917

Сын: Вилин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич

Рождение ребёнка
08.05.1921

Сын: Вилин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич

Березино Угличского р-на Ярославской обл..
Рождение ребёнка
28.01.1927

Сын: Вилин Юрий Егорович

Отец ребёнка: Вилин Егор / Георгий Егорович / Георгиевич

Ленинград
Смерть
1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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