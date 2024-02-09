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Ирина Евдокимовна

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Ирина Евдокимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
171-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.04.1738
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Место персоны
д. Спирино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.5, лист: 218об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Ирина Евдокимовна
Отец - Евдоким Кондратьевич, крестьянин (д. Спирино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
16.04.1738 ст.
Место рождения
д. Спирино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
География
д. Спирино, Владимирского Рождественского монастыря вотчина

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