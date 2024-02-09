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Анна Васильевна

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Анна Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
158-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.02.1738
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская губ.
Место прихода
Александрово
Место персоны
д. Жарки, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.5, лист: 218
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Анна Васильевна
Отец - Василий Иванович, крестьянин (д. Жарки, Владимирского Рождественского монастыря вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
03.02.1738 ст.
Место рождения
д. Жарки, Владимирского Рождественского монастыря вотчина
География
д. Жарки, Владимирского Рождественского монастыря вотчина

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