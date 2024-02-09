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Демид Иванович

Из справочника
Ранние метрические книги Баглачевской волости
ФИО
Демид Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
50-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.08.1728
Приход
Казанская ц.
Место прихода
Борисоглебский
Место персоны
д. Головино, Владимирского Успенского собора вотчина
Священнослужители
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.556, оп.2, д.1, лист: 71об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Демид Иванович
Отец - Иван Еремеевич, крестьянин (д. Головино, Владимирского Успенского собора вотчина)
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Источник
Индексация данных проведена Аленой Владимировной Мельник
Дата рождения
16.08.1728 ст.
Место рождения
д. Головино, Владимирского Успенского собора вотчина
География
д. Головино, Владимирского Успенского собора вотчина

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