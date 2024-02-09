Оголева Ульяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОголева Ульяна Николаевна

Оголева Ульяна Николаевна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Оголева Ульяна Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
482-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
жена крестьянина
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
21.09.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 муж
Урожд. - Гарбузов Дмитрий Филиппович
Отец - Гарбузов Филипп Антонович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Гарбузова Пелагия Ефимовна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Долин Андрей Максимович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Оголева Ульяна Николаевна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close