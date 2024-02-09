Жмурков Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖмурков Яков Андреевич

Жмурков Яков Андреевич

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Жмурков Яков Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
453-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
27.08.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Снаговской Александр Иванович
Отец - Снаговской Иван Федорович, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Снаговская Ирина Авраамовна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Высочинова Мария Авраамовна, девица (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Жмурков Яков Андреевич, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №730494 11.10.1939 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во №730494 11.10.1939 г.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close