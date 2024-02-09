Корниенко Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко Иосиф Степанович

Корниенко Иосиф Степанович

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Корниенко Иосиф Степанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
449-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
25.08.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Солодкая Наталья Васильевна
Отец - Солодкий Василий Кондратьевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Солодкая Евдокия Тихоновна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Корниенко Иосиф Степанович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Солодкая Агафья Петровна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано св-во 1-СН 330574 15.08.1973 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано св-во 1-СН 330574 15.08.1973 г.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close