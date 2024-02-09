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Медведева Александра Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Медведева Александра Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
418-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.07.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
08.07.1918
Священнослужители
священник Григорий Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Медведев Василий Семенович
Отец - Медведев Семен Алексеевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Медведева Александра Тимофеевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Деревянкин Иван Петрович, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Чернова Параскева Евтихеевна, солдатка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во 22.12.1936 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во 22.12.1936 г.
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