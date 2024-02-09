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Симоненко Федор Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Симоненко Федор Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
405-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.06.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
09.06.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев , псаломщик Василий Андреевич Смильский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Лисицкий Иван Данилович
Отец - Лисицкий Данил Григорьевич, солдат (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Лисицкая Анна Ивановна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Власенкова Наталья Петровна, гражданка (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Симоненко Федор Тимофеевич, гражданин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
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