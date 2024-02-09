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Киянова Елена Андреевна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Киянова Елена Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
402-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.06.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
07.06.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Киянова Агрипина Ивановна
Отец - Киянов Иван Петрович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Киянова Елена Андреевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Оголева Евдокия Григорьевна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Примечание: Выдано повторное св-во №53 07.04.1938 г.
Примечание / Дополнительно
Выдано повторное св-во №53 07.04.1938 г.
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