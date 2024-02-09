Деревянкина Елизавета Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянкина Елизавета Федотовна

Деревянкина Елизавета Федотовна

Из справочника
Метрические книги с 1914 по 1918 годы сл. Александровка, Павловский уезд, Воронежская область
ФИО
Деревянкина Елизавета Федотовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
399-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.06.1918
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Воронежская губ.
Уезд прихода
Павловский уезд
Место прихода
Александровка
Статус персоны
жена крестьянина
Нас. Пункт приписки
сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.
Дата крещения
02.06.1918
Священнослужители
священник Иоанн Терентьев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И331, оп.10, д.22, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Солохин Иван Петрович
Отец - Солохин Петр Романович, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Мать - Солохина Елена Андреевна (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Власенко Савелий Васильевич, крестьянин (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Воспр. - Деревянкина Елизавета Федотовна, жена крестьянина (сл. Александровка, Александровская вол., Павловский уезд, Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close