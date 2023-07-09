посёлок городского типа Нелеповка — Familio

Нелеповка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Зайцевская волость
229. Нелеповский, деревня бывшая государственная, при реке Кривом Торце, дворов 121, жителей 375, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Железная волость
7. № по учету земель: 977.Нелеповкабывшие государственные185475469944

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5178Неліпівкаселище міського типуміськрада Торецька, селищна рада Новгородська

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