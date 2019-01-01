- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом умершего кр-на Вологодской губ., Тотемского уезда, Мосеевской волости, дер. Бобровица Александра Артамоновича Кузминского. 1914 г. // Гос. ар Показать все
Дело по жалобе крестьянина д. Бобровици Мосеевской вол. Тотемского уезда А. Брагина на отнятие дядей земли. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опис Показать все
Дело по кассационной жалобе поверенного от крестьян дер. Бобровицы Мосеевской волости Тотемского уезда крестьянина той же деревни В. И. Аникиева на решение Тотемского уез Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Кулойской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9329Бобровица, д. каз.при рч. Бобровице.32892210690
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1331. Бобровица, деревня бывшая государственная, при речке Бобровице, дворов 27, жителей 188, лавка, кожевенный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
22БобровицаКулойское.Воскресенскийбывшие государственные31362181186
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34187Бобровицадеревня60°10'с.ш.42°25'в.д.P-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646436111д Бобровицадеревня