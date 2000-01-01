сельцо Мироновка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Мироновка

Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2187Мироновка (Чутчево), сельцо.при рч. Челне.502125661Р. — Мельниц водяных 2 и ветреная 1.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Мысово-Челнинская волость
2Мироновна, д. при реч. Челне, почт. трак., х.-з. маг., 2 вет. мел.522188585Земледелие и работы на парох. и хлебной пристанях

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