деревня Громоздово, деревня Громоздово, Петровская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Громоздово

Петровская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине деревни Громоздовой Петровской волости Переславского уезда Кузьме Васильевиче Шеханове. 1908–1911 гг. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело об учреждении особого надзора полиции над крестьянином деревни Громоздово Петровской волости Переславского уезда Андрем Егоровиче Семенове. 1909 г. // Гос. архив Яро Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3807Громоздово, д. вл.при пруде.99207074

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Петровская волость
4553Громоздово деревня18429156135
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