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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине деревни Громоздовой Петровской волости Переславского уезда Кузьме Васильевиче Шеханове. 1908–1911 гг. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело об учреждении особого надзора полиции над крестьянином деревни Громоздово Петровской волости Переславского уезда Андрем Егоровиче Семенове. 1909 г. // Гос. архив Яро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3807Громоздово, д. вл.при пруде.99207074
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4553Громоздово деревня18429156135