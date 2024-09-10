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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Тотемского уезда Шуйской вол. д. Семеновской Охоботова о неправильном присуждении его к наказанию розгами. 1890–1891 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Семеновской Шуйской волости Тотемского уезда Н. Я. Охоботова о неправильном назначении ему наказания 20 ударами розг. 1891–1892 гг. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Шейбухтской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9069Семеновское, д. каз.при колодцах.1479772023
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
123121СеменовскоеЖидовинское.Воскресенскийбывшие государственные15012328087
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Семеновское3939305деревняРусские307265137
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Семеновское (мол.-проп. п.) 7603деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: 88 км.3030
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247947Семеновскоедеревня59°17'с.ш.40°55'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424331д Семеновскоедеревня