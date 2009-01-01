агрогородок Турец, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Турец

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Еремичская волость
501. Турец, местечко бывшее владельческое, дворов 84, жителей 780, 2 церкви православных, синагога, еврейская школа, школа, 3 млн., 2 постоялых двора, 5 лавок

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Еремичская волость
Турец, имение214105296
Турец, местечко18933634105345

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район, Турецкий сельсовет
д Турец626

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район, Турецкий сельсовет
аг. Турец338

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