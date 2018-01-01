железнодорожная будка 12 км, железнодорожная будка 12 км, Майский район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2018) — Familio

12 км

Майский район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная будка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район
79641912 кмж.-д.будка (нп)43°38'44°04'K-38-017
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