имение Эйефер, Нойстферская волость, Вейсенштейнский уезд (на 1912) — Familio

Эйефер

Нойстферская волость, Вейсенштейнский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Вейсенштейнский уезд, Нойстферская волость
1736.0Имение Эйефер40--10ВейсенштейнскийВейсенштейнЗаведывающий 16 Нойстферским военно-конским участком.

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