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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Становской церкви. Список архивных дел п Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1109. Стан, село бывшее владельческое, при реке Шулме, дворов 9, жителей 59, 2 церкви православных
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
46Стан (Воскресенский Становский) (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля556915513+церковная службаземледелиепочтовый тракт Череповец-Стан.река Шулма.Церковь, часовня, церковно-приходская школа, смежен с деревней Стан.
47Стан (Воскресенское) (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Чуровского1322494897523см.земледелиеплотничество—река Шулма.Смежна с погостом Воскресенским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244458Стандеревня59°21'с.ш.37°11'в.д.O-37-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19626424421д Стандеревня