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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Комаева Радюкинской волости Никольского уезда Чербунина о разделе семьи. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Де Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Кожаево Радюкинской волости Берсенева об отмене постановления уездного съезда, утвердившего приговор крестьян, допускающий неравномерное Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Кожаево Радюкинской волости Берсенева и других об отмене постановления земского начальника о переделе земли. 1900–1905 гг. // Гос. архив Во Показать все
Дело о заключении под стражу крестьянина деревни Кожаево Родюкинской волости Никольского уезда Теплякова А. П. за хулиганство. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по жалобе крестьянина Берсенева Родюкинской вол. д. Кожаево на невыдачу волостным старшиной копии с контракта на содержание им перевоза по р. Юг. 1873–1875 гг. // Го Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Кожаево Родюкинской волости о разрешении вырученных от продажи леса денег в уплату выкупных платежей. 1904 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о записи крестьянина дер. Кожаево Родюкинской волости Федора Павловича Сорокина в белое духовенство. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской кладбищенской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Сретенского собора. Список архивных дел по приходу дос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5448Кожаево, д. каз.при колодцах.75237897
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Кожаева74½
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1087. Кожаева, деревня бывшая государственная, при речке Кожаевке, дворов 35, жителей 235, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33211Кожаеводеревня59°29'с.ш.45°31'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428161д Кожаеводеревня