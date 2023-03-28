деревня Ур, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ур

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3084Ивановское (Ур), сц. вл.при рч. Тырнице.222248202224

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
Ивановское, Ур тож79Гр. Григ. Языков7013
Ивановское, Ур тож79Гр. Григ. Языков7013

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Романово-Дарковская волость
Ивановка Тюменевка тож деревня7913при реке Тырнице5201939133508Романово-Дарк.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Больше-Екатериновская волость
деревня Ур«Шацкая» п.-т. кон.2222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
329386Урдеревня54°01'с.ш.41°24'в.д.N-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Большеекатериновское сельское поселение
61626403131д Урдеревня

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