посёлок городского типа Емильчино, Житомирська область (на 2018) — Familio

Емильчино

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Эмильчинская волость
1369. Эмильчик, село бывшее владельческое, при реке Уборте, дворов 134, жителей 980, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, молитвенный д Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Эмельчинская волость
село Эмельчин1462195875011277046709414140965

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6797Ємільчинеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Ємільчинськийселищна рада Ємільчинська

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