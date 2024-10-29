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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки деревни Монастырской Бережнослободской волости Тотемского уезда Селивановской Анны Н. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда ее сыну Ник Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9725Выставка (Монастырка), д. каз.при рч. Сивеже.923544544
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1261. Угор (Монастырек), село бывшее государственное, при речке Маркуше, дворов 16, жителей 94, 2 церкви православных, ярмарка Прокопьевская с 6-го по 9-е июля.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4040Монастыриха-выст.Раменское.Георгиевскийбывшие государственные801372825
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Монастырка 2754деревняЗимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: 41 км.Зимнее: 300 км. Летнее: —.1211
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277282Монастырскаядеревня60°18'с.ш.43°48'в.д.P-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642428146д Монастырскаядеревня