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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянина Ивана Абрамовича Каткова, доверенного крестьян села Щаднево Щадневской вол. Ростовского уезда, о разрешении его доверителям вырубить за 18 Показать все
Владенная запись лесного надела с. Щаднево Щадневской волости Ростовского уезда. 1874–1875 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1042.
Владенная запись с. Щаднево Щадневской волости Ростовского уезда. 1867–1868 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1043.
Дело об учреждении опеки над имуществом умершего крестьянина Ростовского уезда Щадневской волости села Щаднева Дмитрия Яковлева Романова. 1912–1917 гг. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянкой Щадневской волости села Щаднево Александрой Яковлевой Затеевой на право общей собственности с детьми Павлом и Евлампией Степановым Показать все
Дело по приговору крестьян села Щаднево Щадневской волости от 20 февраля 1915 года о разрешении им раздела пахотной земли на четыре поля. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Козьмодемьянской села Щаднево Щадневской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Гос. архив Я Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан Щадневской волости с. Щаднева В. А. Мазаева со снохой П. А. Мазаевой. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело по ходатайству граждан с. Щаднева, Щадневской волости А. Я. Дедерева, А. Я. Дедерева о выделении им части сада, находящегося в пользовании брата И. Я. Дедерева. 1920 Показать все
Дело о возвращении амбара гражданке с. Щаднево, Щадневской волости У. И. Хиловой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 628.
Дело о разделе земли между гражданами с. Щаднево Щадневской волости Н. И. Шкуновым и И. Е. Шкуновым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. О Показать все
Дело о предоставлении права пользования ледником гражданину Ф. Д. Котову, с. Щаднево Щадневской волости. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-16 Показать все
По жалобе граждан села Щаднева Щадневской волости Сергея Ивановича Чикунова по делу о семейном разделе. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7129Щаднево, с. каз.при колодцах.301548130183Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
437. Щаднево, село бывшее государственное, дворов 51, жителей 281, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, лавка
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. ЩадневоXIX. Чуриловское общество363177—Щадневский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350786Щадневодеревня57°01'39°39'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428206д Щадневодеревня