хутор Дубняки, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Дубняки

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Сиземская волость
Дубники267214хутор Русские1224

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сиземский сельсовет
Дубники 6982хуторЗимнее: 18 км. Летнее: 18 км.Зимнее: 18 км. Летнее: 18 км.Зимнее: 60 км. Летнее: 60 км.11

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