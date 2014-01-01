село Кведа Гора, ვანის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014) — Familio

Кведа Гора

ვანის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ქვედა გორა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Ванский район, Гораский сельсовет
село Кведа-Гора2246727

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, ვანის მუნიციპალიტეტი, გორის თემი
ქვედა გორაKveda GoraМужчин: 476. Женщин: 481. Всего: 957.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.