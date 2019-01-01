село Кыласово, село Кыласово, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Кыласово

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6797Кыласовское, сел.при безымянном ключе.12014328189Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Кыласовская волость
1662. Кыласовское, село бывшее владельческое, при речке Инве, дворов 29, жителей 170, волостное правление (уездный город в 131 версте), церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Кыласовская волость
1) с. Кыласово, на р. Иньве и колодцах, прав. церк., зем. шк., общ. библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, распл.Кыласовское общество44103117Бывшие помещичьиПравославныеРусские120

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Кыласовская волость
село Кыласовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346180Кыласовосело58°54'00"56°07'00"O-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Чермозское городское поселение
57620104126с Кыласовосело
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