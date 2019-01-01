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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6797Кыласовское, сел.при безымянном ключе.12014328189Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1662. Кыласовское, село бывшее владельческое, при речке Инве, дворов 29, жителей 170, волостное правление (уездный город в 131 версте), церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Кыласово, на р. Иньве и колодцах, прав. церк., зем. шк., общ. библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, распл.Кыласовское общество44103117Бывшие помещичьиПравославныеРусские120—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кыласовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346180Кыласовосело58°54'00"56°07'00"O-40-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620104126с Кыласовосело