деревня Мартиново, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мартиново

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Мартиновская волость
173. Мартиново, село бывшее владельческое, при реке Улле, дворов 11, жителей 72, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Мартиновская волость
1МартиновоселоУлянка, рекаМартиновского, православногоМартиновскому сельскому обществу15
7МартиновоимениеУлянка, рекаМартиновского, православногоП. и Н. Корзунам, крест. , прав.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д Мартиново15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д. Мартиново14

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