село Сулковка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Сулковка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Качановская волость
827. Сулкова, деревня бывшая государственная, при речке Сноводе, дворов 117, жителей 738, школа, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Терешпольская волость
Сулковка1921120455

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2458Сулківкаселор-н Хмільницькийсільрада Сулківська

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