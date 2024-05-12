деревня Плота, деревня Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Плота

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2171Плоты (Плота), д. каз.при рч. Ржавце.181877312324

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Плосковская волость
688. Плота, деревня бывшая государственная, дворов 86, жителей 682, 2 питейных двора

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Кривчиковская волость
Плота (деревня)18Город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
291389Плотадеревня52°41'с.ш.36°00'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Никольское сельское поселение
54652413166д Плотадеревня
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