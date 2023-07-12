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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
483Спасское (Кривчее), с. вл.при колодцах и прудах.6320146144Церковь православная 1. Маслобойни 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
186. Кривчее (Спасское), село бывшее владельческое, дворов 34, жителей 264, 2 церкви православных, школа
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Кривчее (село)4Город Болхов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63551Кривчеесело53°29'с.ш.35°58'в.д.N-36-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604440101с Кривчеесело