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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Кабловка, Парголовской волости, Петербургского уезда, А. Москвиным. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Кабаловки Николая Сергеева о разрешении продажи участка полевой земли в дер. Кабаловки Парголовской волости Петербургского уезда Николаю К Показать все
О продаже земли при дер. Кобаловка Парголовской волости Петербургского уезда крестьянином Власом Сергеевым мещанину Семену Шишкину. 1909 г. // Центральный государственный Показать все
О продаже земли крестьянами дер. Кабаловка Парголовской волости Петербургского уезда Александром и Михаилом Сергеевыми крестьянину Андрею Чумакову. 1909 г. // Центральный Показать все
По жалобе крестьянина В. Налицкого деревни Кабаловки Парголовской волости на решение волостного суда об оскорблении им А. Воробьева. 1890 г. // Центральный государственны Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
415Каболовка, д. вл.при колодцах.18½4¼124032
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Большая Кабловка8Гр. А. П. Шувалов51—13
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кабаловка д.212 стан512 участок36Большое Парголово.