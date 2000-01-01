деревня Кабаловка, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Кабаловка

Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Кабловка, Парголовской волости, Петербургского уезда, А. Москвиным. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Кабаловки Николая Сергеева о разрешении продажи участка полевой земли в дер. Кабаловки Парголовской волости Петербургского уезда Николаю К Показать все
О продаже земли при дер. Кобаловка Парголовской волости Петербургского уезда крестьянином Власом Сергеевым мещанину Семену Шишкину. 1909 г. // Центральный государственный Показать все
О продаже земли крестьянами дер. Кабаловка Парголовской волости Петербургского уезда Александром и Михаилом Сергеевыми крестьянину Андрею Чумакову. 1909 г. // Центральный Показать все
По жалобе крестьянина В. Налицкого деревни Кабаловки Парголовской волости на решение волостного суда об оскорблении им А. Воробьева. 1890 г. // Центральный государственны Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
415Каболовка, д. вл.при колодцах.18½124032

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Большая Кабловка8Гр. А. П. Шувалов5113

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
Кабаловка д.212 стан512 участок36Большое Парголово.

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