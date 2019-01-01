слобода Большая Дорога, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большая Дорога

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Пригородная волость
1123. Пригородная, слобода бывшая государственная, при речках Мошке и Сапожке, дворов 465, жителей 3187, волостное правление, церковь православная, школа, богадельня, лав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Пригородная волость
слобода Пригородная202117740617205617565111268[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
1975Большая Дорогаслобода53°55'с.ш.40°40'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Сапожковское городское поселение
61637151161сл Большая Дорогаслобода

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