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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
994Кузминовское, с. каз.при рч. Ареузе.7020145673779Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
489. Кузькино (Кузьминовка), село бывшее удельное и тептярей, при речке Арсузе, дворов 220, жителей 1630, церковь православная, 6 вод. мльн.
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Кузькино. Б. госуд. и удел. Рус. и мордва. Прав.2454Р. Ареуз24267841715021652
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75147Кузькиносело53°29'с.ш.53°21'в.д.N-39-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53627410101с Кузькиносело