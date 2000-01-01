деревня Лобановщина, Гдовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Лобановщина

Гдовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Лобановщина Гдовской волости Гдовского уезда об отдаче им в аренду казенно-оброчной статьи. 1898–1899 гг. // Центральный государственный истори Показать все
О наделении дополнительной оброчной землей государственных крестьян д. Лобановщина Спицынской волости Гдовского уезда. 1866–1867 гг. // Центральный государственный истори Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1160Лобановщина, д. вл.при р. Кунке.1531256

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Гдовская волость
Лобановщина д.124 стан12123 участок12город Гдов.

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